Rugby | Sei Nazioni 2024 | Page-Relo “La forza dell’Italia è il gruppo”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Con solo sei convocazioni alle spalle prima di sabato scorso, Martinsi è preso l’Italia sulle spalle e con Paolo Garbisi ha disputato una prova più che positiva in mediana nella vittoria ottenuta dagli azzurri contro la Scozia. E a 25 anni il numero 9 italo-francese non vuole fermarsi, e se guarda con un sorriso indietro al match coi britannici ha già il Galles nel mirino. “Contro la Scozia abbiamo mostrato una grande prestazione. Siamo stati bravi in attacco e solidi in difesa. La mentalità che ha questa squadra è uno degli aspetti importanti: siamo stati in svantaggio ma non abbiamo mai mollato. Cerco di dare sempre del mio meglio al servizio della squadra. Sono contento per il calcio per Nacho ma sono ancor più felice per il risultato che abbiamo raggiunto come squadra” le parole di. Che, come ...