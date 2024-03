Rugby | il Galles ai raggi X Una squadra con cui l’Italia può puntare al bis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si chiude questo sabato il Guinness Sei Nazioni 2024 edi Gonzalo Quesada sogna di scrivere una pagina di storia alle ore 15.15, quando a Cardiff scenderà in campo contro il. Dopo il pareggio ottenuto in Francia e la vittoria a Roma contro la Scozia, infatti, gli azzurri hanno la chance concreta di ottenere il terzo risultato utile nel torneo, avvenimento mai accaduto prima nella storia. E avversario di giornata è unche sin qui non ha convinto, ancora fermo a quota zero vittorie e che rischia seriamente di chiudere all’ultimo posto., invece, rischia l’ultimo posto, ma potrebbe anche conquistare il podio in caso di vittoria e risultati utili dagli altri campi. E, come detto, l’avversario visto sin qui non è risultato imbattibile, anzi. Ilha confermato come i ...