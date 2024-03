Rugby | Fiamme Oro Piantella si aggiunge alla rosa dei cremisi

Si sono disputati oggi i primi due match dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano di Rugby e in scena sono andate le sfide tra il Mogliano e il Viadana , con gli ospiti che puntavano ... (oasport)

Si è disputata la quarta giornata dell’ Elite Cup di Rugby e in campo sono scese Fiamme Oro e Colorno da un lato e Lyons Piacenza e Mogliano dall’altra. Doppia vittoria interna per le Fiamme Oro ... (oasport)

Dopo lo stop della scorsa settimana è tornata in campo la Serie A Elite maschile con le gare della quattordicesima giornata. Le primi formazioni a scendere in campo oggi sono state Viadana -Valo Rugby ... (oasport)

Il Rovigo vuole prendersi la vetta: La sesta di ritorno del campionato di Serie A Elite di Rugby, in programma il prossimo fine settimana, avrà come “vittima designata” il Viadana 1970 che osserverà il proprio turno di riposo. La Femi C ...polesine24

“Legalità Scuola Rugby”, la Polizia incontra studenti del Leonardo Da Vinci di Mascalucia: Nell’ambito di un progetto denominato “Legalità Scuola Rugby” promosso dalla Polizia di Stato nel campo delle attività di prossimità e di solidarietà nelle scuole secondarie di primo grado, per favori ...catanianews

Rugby, Lyons-Colorno 41-28 nel quinto match della Serie A élite Cup. Rinviata Mogliano Veneto-Fiamme Oro: Giunge a metà percorso la Serie A élite Cup 2024 di Rugby, che vede coinvolte cinque squadre cadette delle società del massimo campionato italiano, ovvero Lyons, Colorno, Fiamme Oro, Mogliano Veneto e ...oasport