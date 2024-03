Ruba profumi di lusso occultandoli nello zaino | 29enne in manette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato in flagranza di reato undi origini georgiane, già noto alle Forze dell’Ordine. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato fermato dai militari dell’Aliquota Radiomobile mentre tentava di allontanarsi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, subito dopo essere uscito da una profumeria di Mirabella Eclano. Sottoposto a perquisizione, l’indagato è stato trovato in possesso di 6 confezioni di profumo di(del valore complessivo di circa 1000 euro), occultate all’interno di unodotato di una schermatura interna, capace di inibire il funzionamento dei dispositivi antitaccheggio. Un “modus operandi” studiato nei minimi particolari. L’arrestato indossava anche degli occhiali smart, probabilmente per filmare e ...