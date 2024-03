Rrahmani spiega | “Cosa è successo nei primi 20 minuti”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Al termine di Barcellona-Napoli, c’è grande amarezza tra gli azzurri per l’eliminazione dalla Champions League, e di conseguenza dal Mondiale per Club. Ai microfoni di Mediaset si è espresso sull’incontro il difensore azzurro. Il Napoli esce con tanta amarezza dalla sfida contro il Barcellona, che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla Champions League dopo il 3-1 di questa sera. La squadra guidata da Calzona ha pagato un pessimo avvio di partita, in cui il Barcellona è riuscito a trovare due gol con estrema facilità. Lo stesso tecnico azzurro ha analizzato questo approccio sbagliato, che poi ha pesato nell’economia del match. Anche Amirha voluto dire la sua sull’avvio che è costato caro al Napoli.si esprime sull’avvio shock del Napoli contro il Barcellona Si è conclusa questa sera l’avventura in ...