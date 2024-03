Rrahmani | «Dovevamo fare gol quando abbiamo avuto l’occasione | altrimenti subisci»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il difensore del Napoli,autore dell’unico gol azzurro contro il Barcellona questa sera ha rilasciato alcune dichiarazioni di microfoni di Mediaset Le parole diUscite a testa alta? «Sì usciamo a testa alta, perchégiocato a viso aperto prendendoci i rischi. Potevamomeglio sul 2-1 perché contro le squadre forti paghi se sbagli le occasioni» In avvio gara eravate in difficoltà «provato apressing alto ma non lofatto bene, perdendo anche molti palloni» Siete mancati sotto porta? «creato molto, per quello devigolne haicontro le squadre forti,» L'articolo ...