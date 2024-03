Rottamazione quater | ultimi giorni per pagare le prime tre rate entro il 15 20 marzo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) C’è tempo fino al 15(per la scadenza naturale) e 20(inclusi idi tolleranza), per saldare letredella. Ricordiamo che con il Decreto Milleproroghe era stato approvato il nuovo paracadute per lescadute dei debiti non sanatiottobre e novembre 2023 e per la terza rata in scadenza al 28 febbraio. Come la stessa Agenzia delle entriscossione ha chiarito, la legge di conversione del DL n. 215/2023, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 febbraio 2024 e in attesa di pubblicazione in GU, ha differito a venerdì 15il termine per effettuare il pagamento delletredella ...