Rottamazione quater | saldo prime tre rate entro il 20 marzo Come fare

(Di mercoledì 13 marzo 2024) C’è tempo fino al 15(per la scadenza naturale) e 20(inclusi i giorni di tolleranza), per saldare letredella. Ricordiamo che con il Decreto Milleproroghe era stato approvato il nuovo paracadute per lescadute dei debiti non sanatiottobre e novembre 2023 e per la terza rata in scadenza al 28 febbraio.la stessa Agenzia delle entriscossione ha chiarito, la legge di conversione del DL n. 215/2023, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 febbraio 2024 e in attesa di pubblicazione in GU, ha differito a venerdì 15il termine per effettuare il pagamento delletredella ...

