Rotocalco n. 11 del 13 marzo 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Enogastronomia: con METRO l’Italia è SquisITA; SAGRA DI QUALITA’. PREMIATE OGGI IN SENATO 45 ECCELLENZE TRA PIU’ DI 20MILA EVENTI IN TUTTA ITALIA; Lavoro domestico, Nuova Collaborazione presenta lo studio. Obiettivo: detassare e sostenere le donne”; Fumo: gli italiani chiedono regolamentazione all'avanguardia su prodotti senza combustione; Il Premio 'Arte Sostantivo Femminile' a 9 donne,

Aeroporto dello Stretto, un’occasione da non perdere; Dress Your Story di Amazon, culmine del progetto che dà valore a diversità e inclusione; Sonepar, inaugurato nuovo Hub logistico a Padova; Al ... (sbircialanotizia)

Marco Liorni: “L’Eredità mi spaventava, ho pensato di dire no. Io a Sanremo Non sarei pronto”: Marco Liorni parla in un'intervista a Fanpage.it dell'arrivo a L'Eredità, di cui non era sicuro e non solo per il caos che ha preceduto il suo arrivo ...fanpage

Madonna di Trevignano, la sedicente veggente Gisella Cardia contro l’inviato di Mattino Cinque: “Mi ha stufato, sta andando troppo in giro”: Nel messaggio inviato a Paola Fella, ex portavoce della veggente, la Cardia critica il giornalista per l'intervista a Don Roberto Liani dove si parla del posizionamento della statua della Madonna ...ilfattoquotidiano

Ascolti Mattino 4, ottimo debutto per Federica Panicucci e Roberto Poletti: Parte bene Mattino 4: ecco tutti gli ascolti nel dettaglio Ieri è stato il giorno del debutto di Federica Panicucci e Roberto Poletti su Rete 4 alla guida ...lanostratv