La Pink Room in Oncologia continuerà la sua attività: Rinnovato accordo per la Pink Room in Clinica Oncologica di Torrette, offrendo trattamenti estetici gratuiti alle pazienti. Importanza dell'attenzione alla donna tutto l'anno.ilrestodelcarlino

Rossana Berardi, direttrice della Clinica oncologica: «Torrette ospedale top, i tumori si sconfiggono anche con un anticorpo»: Eccellenza uguale intelligenza umana. L’equazione di Rossana Berardi sfida la persuasione, artificiale, dei tempi. «La Clinica oncologica di Ancona è certificata ...corriereadriatico