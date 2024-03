Rosanna Cancellieri esagera con Fedez | interviene Myrta | “Troppo severa”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Merlino ieri a Pomeriggio 5 è tornata a parlare die Chiara Ferragnez e con lei in studio c’erano anche Alessandro Cecchi Paone e. La conduttrice ha fatto notare ai suoi opinionisti che il cantante di Magnifico nell’ultimo periodo ha smesso i panni di Mrs Ferragnez, per tornare a vestire quelli di rapper: “in questi giorni ha fatto il ritorno alle origini. Lui è tornato a Rozzano, ha mostrato la cameretta, il suo passato. Oggi si è commosso raccontando il suo primo concerto, con i suoi genitori che vendevano le t shirt e i suoi cd”.contro: “Non provo empatia, lui è statoarrogante”. Dopo aver visto le immagini in cuiparla del suo concerto di ...