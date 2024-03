Roman Polaski a processo per stupro | la donna | “Nel 1973 mi offrì tequila e mi obbligò a un rapporto sessuale”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un nuovo caso Polanski ritorna nella cronaca giudiziaria degli Stati Uniti. Il regista polacco, naturalizzato francese, andrà aa Los Angeles con l’accusa di aver stuprato una minorenne nel, cinque anni prima di aver abusato della tredicenne Samantha Geimer. Rispetto a quest’ultimo famigerato caso, il regista polacco si dichiarò colpevole di aver intrattenuto una relazionecon l’accusatrice, ma fuggì dagli Stati Uniti prima della sentenza. E la vittima ha dichiarato di averlo perdonato in più occasione. Ma proprio quel caso ha di fatto tenuto da allora il regista lontano dagli Usa e nel 2019 sia i suoi film che quelli di Woody Allen sono stati banditi. Oggi novantenne e residente in Francia, il cineasta è atteso sul banco degli imputati il 4 agosto del 2025. Quel giorno comincerà alla Corte suprema della città ...

