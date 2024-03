Roman Polanski a processo per stupro nel 2025 | ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nell’agosto deldovrà affrontare una causa per, intentata presso un tribunale di Santa Monica, da Robin M; la donna accusa il famoso regista di averla violentata nel 1973, quando aveva solo 16 anni. Secondo quanto riportato dai documenti acquisiti dalla corte,avrebbe approfittato della giovane, conosciuta mesi prima ad un party, dopo averla invitata a cena, dandole da bere della tequila. Susseguentemente, la donna si sarebbe risvegliata nel letto dell’abitazione disita in LaBrea Avenue; a quel punto, l’uomo sdraiato accanto a lei, le avrebbe espresso il desiderio di fare sesso, procedendo poi alla violenza, nonostante il diniego verbale della donna. Robin aveva denunciato per la prima volta il regista nel 2017, assistita dall’avvocato ...