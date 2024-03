Roma | finge di aiutare anziana al bancomat e le ruba 11mila euro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Quasispariti dal conto corrente in meno di tre giorni. Vittima di quello che è stato definito l’ “Arsenio Lupin deldi Trastevere” è una 79ennena colpevole di essersi fidata e di essere stata raggirata da quell’uomo “sui 35-40 anni, buona conoscenza dell'italiano, capelli corti, sbarbato, vestito in modo dimesso” che le si è presentato come impiegato della banca. "Sono stata vittima di un blackout, di una confusione mentale incredibile, al limite della dabbenaggine. Quel furfante ha approfittato della mia fragilità, ma mai avrei pensato di pagare un prezzo tanto salato!" ha raccontato la donna al Corriere della Sera.

