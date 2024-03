Roma | dimessa dal pronto soccorso torna a casa e abortisce | sequestrata cartella clinica

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il feto è stato portato al policlinico Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria Quando da sola, in, ieri pomeriggio ha chiamato il 118 non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari, arrivati nell'appartamento di via Indipendenza, ad Ariccia, si sono trovati davanti il feto al quinto mese ormai espulso dopo un aborto spontaneo

