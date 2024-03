Roma | De Rossi | «Lukaku ha bisogno di riposo Dybala? Devo decidere»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Brighton di Europa League. Le sue dichiarazioni: GESTIONE – «Io penso che la gestione, per un calciatore e per un allenatore, sia il pane. Gestire i momenti, i risultati, il proprio corpo, tutto. Però sbagliamo se diamo alla parola gestione un'accezione negativa, speculativa. Gestire non vuol dire 'Sono in vantaggio di 4 gol, mi chiudo in area e speriamo che non ne facciano 4 pure loro'. Gestire vuol dire riconoscere le fasi della partita, riconoscere le fasi di condizioni psicofisiche, calcistiche dell'avversario e le proprie. E se c'è stata una partita dove abbiamo gestito veramente bene le ...