Roghi nel campo rom di Scampia per smaltire rifiuti | arrestati 4 nomadi

L'assedio degli agricoltori al cuore dell'Europa si sta consumando proprio in queste ore, salendo via via d'intensità. Un centinaio di agricoltori ha lanciato bottiglie e uova contro la sede del ... (affaritaliani)

Sale a 112 il numero dei morti causati degli incendi boschivi in Cile , dove da giorni è in corso una vasta emergenza nella regione di Valparaíso. Il presidente Gabriel Boric ha dichiarato lo stato ... (ilfattoquotidiano)

Secondo incendio di un furgone in due notti in via Pistoia: Dopo il rogo di due notti fa, anche in quella appena trascorsa i Vigili del Fuoco sono intervenuti nelquartiere Stadio di Lecce per domare le fiamme appiccate ad un Fiat Ducato.leccesette

Doppio rogo doloso: 8 mesi al piromane: Gli agenti del Gom (Gruppo Operativo Misto, ndr) della Polizia locale di Mantova avevano fatto scattare subito le indagini arrivando a individuare il responsabile dei due Roghi avvenuti il 20 ottobre ...vocedimantova

Gigantesco incendio nel Sarcidano, c’è un indagato: la sua auto filmata dalle telecamere: Una sequenza di Roghi che si è poi estesa per circa cinquecento ettari ... Nessun dubbio, almeno per gli inquirenti, che il fuoco abbia avuto un’origine dolosa. Ma proprio nel tentativo di dare un ...unionesarda