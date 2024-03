Roccella | “In Italia più facile abortire che partorire”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – “Inè più difficile trovare un ospedale dove andare apiuttosto che uno dove andare ad, come dice la Relazione annuale delle Regioni al Parlamento”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia, a Roma a margine di un convegno di Farmindustria sulla natalità, anticipando il contenuto del suo intervento all’interrogazione in programma oggi al Question time della Camera. “Quindi, se vogliamo porci un problema di salute e femminile – ha aggiunto – dobbiamo porcelo a tutto tondo e quindi anche sul parto e non soltanto sull’interruzione di gravidanza”.“L’applicazione della legge 194 è in capo soprattutto alle Regioni ? ha sottolineato– Basta leggere la Relazione al Parlamento che viene ...