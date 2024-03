Rischio idrogeologico | parte la messa in sicurezza a Nocera inferiore

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina a Palazzo di Città l’incontro dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Ente, alla presenza del Sindaco Paolo De Maio, con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e la ditta appaltatrice dei lavori diindegli argini dell’Alveo Comune Nocerino, finanziata dalla Regione Campania. Un’attività a cui ha dato impulso l’Amministrazione Comunale, seguendone gli sviluppi nei mesi scorsi e che a breve troverà compimento, e che si concretizzerà con un intervento fondamentale per la riduzione del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In arrivo una perturbazione che interesserà domani, domenica 10 marzo 2024, tutta la Toscana con piogge diffuse in tutta la regione. Le precipitazioni inizieranno nella notte e sono previste in ... (firenzepost)

Sinnai, 670mila euro per sistemare le vecchie condotte fra le vie Pineta e Maiorana: Obiettivo consentire alle acque piovane di riversarsi direttamente sul rio vicino e non sulla carreggiata dove in passato puntualmente si sono creati allagamenti ...unionesarda

Benevento, piogge e terreni inzuppati saltano i lavori nel cantiere e slitta il black-out idrico: confermate dalle allerte meteo per Rischio idrogeologico emanate dalla Regione Campania (avviso 20/2024), nonché a causa delle caratteristiche dei siti di intervento, che presentano terreni poco ...ilmattino

Il Pd: “Ridurre l’Iva per gli interventi contro il dissesto idrogeologico”: Iva agevolata al 10% per gli interventi di difesa del suolo e di mitigazione del Rischio idrogeologico in modo da potenziare l’efficienza e l’efficacia degli interventi finanziati anche nell’ambito ...ravennanotizie