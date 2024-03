Rinnovo Lautaro | terminato l’incontro con l’agente | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Proseguono le trattative per ildiMartinez. Ecco quanto è emerso dalandato in scena a Madrid L’Inter è al lavoro per rinnovareMartinez, in modo da blindarlo in neroazzurro. Come riporta Sky Sport rivela, a Madrid sarebbe andato in scenatra la società meneghina edell’argentino. Filtra ottimismo da ambo le parti, ma rimangono da limare alcuni dettagli sulle cifre. A tal proposito, ci sarà un nuovo incontro tra 20-30 giorni in modo tale da risolvere ogni dubbio e mettere nero su bianco il prolungamento del contratto-