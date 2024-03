Rinnovo Lautaro | Marotta fa il punto | perchè si procede con calma?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Continua a tenere banco la questione deldiMartinez in casa Inter. Nella stagione perfetta dei nerazzurri, pronti a cucirsi sul petto lo Scudetto della seconda stella a fine stagione,Martinez sta giocando un ruolo da protagonista con 23 gol segnati in Serie A, ben 8 in più di Vlahovic, 11 rispetto a Giroud e Dybala, 12 se paragonato a Osimhen, i principali rivali. Non c’è Inter senza ‘Toro’, non c’è ‘Toro’ senza Inter. Ma ildinon arriva. La volontà sembra esserci, da ambo le parti. Ma sicon. Atletico Madrid-Inter:fa ilsulla questione“Credo che non ci saranno problemi, se non quelli di affrontare le cose con molta, ...