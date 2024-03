Rigore negato al Napoli? Sentenza netta di Cesari

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo un avvio shock, ilsi è rimesso in corsa per provare a riacciuffare il Barcellona. Episodio dubbio nell’area diblaugrana, con Osimhen finito a terra dopo un contatto con Curbasì. La serata delnon è iniziata nel migliore dei modi. Gli azzurri sono finiti subito sotto di due reti, con il Barcellona che ha approfittato del momento negativo degli avversari. La squadra guidata da Calzona ha poi riaperto la sfida con il gol del momentaneo 2-1 siglato da Rrahmani. Il termine della prima frazione ha dato una scossa agli azzurri, che sono rientrati in campo con maggior convinzione e decisione. Nei primi istanti della ripresa di gioco, c’è stato un contatto dubbio tra Curbasì e Osimhen nell’area blaugrana.alcontro il Barcellona: scoppia la ...

All'ottavo del secondo tempo, sul punteggio di 2-1 per il Barcellona , il difensore Cubarsì ha commesso un fallo su Osimhen in area di Rigore . Per l'arbitro però il fallo non c'era.Continua a leggere (fanpage)

Barcellona-Napoli , proteste azzurre per un possibile rigore negato dopo il contatto in area tra Osimhen e Cubarsi. Al 63? di Barcellona-Napoli , episodio molto dubbio e proteste azzurre per un ... (napolipiu)

Lobotka: "Abbiamo qualità da Champions, sprecato troppo. Rigore Meglio non dire nulla": Rigore non fischiato per l'intervento su Osimhen Sono contatti che in alcuni casi vengono fischiati, in altri no. Forse meglio non dire nulla" ha concluso il regista della squadra allenata da mister ...areanapoli

FOTO - Rigore negato al Napoli! C'era il tocco sul piede di Osimhen: Al 50' Osimhen cade in area a contatto con Cubarsi: l'arbitro non giudica da Rigore, assegnando l'angolo agli azzurri visto l'ultimo tocco del centrale catalano. Ma dal replay si vede il tocco del ...tuttonapoli

Champions League - Barcellona-Napoli, moviola LIVE: contatto in area Cubarsì-Osimhen, era Rigore: 50' IL NAPOLI CHIEDE UN Rigore - Osimhen, appena dentro l'area di Rigore tutto decentrato sulla destra, cade dopo un contatto tra Cubarsì. Makkelie lascia correre, il VAR rimane silente e i giocatori ...eurosport