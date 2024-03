Ricorso Napoli per il Mondiale per Club | arriva l’annuncio dalla UEFA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilessendo stato eliminatoChampions League, ha mancato anche l’accesso alper, a cui parteciperà la Juventus al posto degli azzurri. De Laurentiis già da settimane parla di unda presentare all’, che oggi ha risposto al presidente del. La partita contro il Barcellona aveva un valore molto importante per il, visto che oltre a giocarsi il passaggio ai quarti di finale, si giocava anche l’accesso alper. L’eliminazione della squadra guidata da Calzona ha difatti mandato in frantumi i sogni del. Aurelio De Laurentiis però non demorde, e continua ad insistere sulper far estromettere la Juventus dal ...