Riciclarte al via per le scuole

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sostenibilità, circolarità, creatività. Tutto questo è, il progetto sviluppato da Alla Vigna Group in collaborazione con il Comune, gli istituti comprensivi Pacinotti, Gandhi e Curtatone e la partnership di Ecoacciai, azienda del polo ambientale pontederese. Gli alunni di classi terze, quarte e quinte delle primarie entreranno all’interno degli impianti dell’azienda e vedranno il ciclo di raccolta, selezione, trattamento e riuso dei materiali. L’obiettivo è la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti, il rispetto ambientale e il riciclo.

