Riccardo Sottil | la promessa della Fiorentina in cerca del salto di qualità

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dentro la storia di Vincenzo Italiano alla guidace n’è un’altra che merita di essere approfondita. Quella di. Eterna, che i tifosi hanno visto nascere e crescere nel settore giovanile, prima di sospirarne assist e giocate in prima squadra. Italiano nell’esterno nato a Torino ci ha creduto fin da subito, reduce da un prestito al Cagliari buono a metà. Caratteristiche ideali per chi allora era ancorato ad un 4-3-3 che ne aveva accelerato la carriera in panchina. Largo a sinistra, libero di puntare, saltare l’uomo, rientrare e calciare. Insomma, un gioiellino da crescere con cura. Maad oggi il suodinon lo ha ancora completato. Tanti i problemi fisici, specialmente in alcuni momenti in ...