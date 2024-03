Riccardo Scamarcio | “Un' impresa sportiva che racconta una bella Italia”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024)è Cesare Fiorio in “Race for Glory-Audi vs Lancia” diretto da Stefano Mordini, nelle salene dal 14 marzo con Medusa. L'attore e il registano a Il Tempo com'è nato il film sull'epicadel Campionato del mondo di rally del 1983. Quando lo sfavorito team Lancia, guidato dal carismatico Fiorio, affrontò il potente team Audi, tecnologicamente superiore. «Non sapevo nulla di questa storia e non sono mai stato appassionato di rally. Poi su internet mi sono imbattuto in alcune immagini e ho capito che aveva un potenziale per una storia da cinema. È un elogio a un'che non c'è più, più semplice e più». L'intervista di Giulia Bianconi