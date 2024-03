Riccardo a un passo dal ritorno a Uomini e Donne? Lui interviene e spiega come stanno le cose

E se Riccardo Guarnieri dovesse tornare a Uomini e Donne , come reagirebbe la sua ex Ida Platano? La tronista dice la sua L'articolo Riccardo a un passo dal suo ritorno a Uomini e Donne , Ida a ... (novella2000)

"Riccardo Sottil: la promessa della Fiorentina in cerca del salto di qualità": Quella di Riccardo Sottil. Eterna promessa ... Tanti i problemi fisici, specialmente in alcuni momenti in cui sembrava pronto per cambiare passo alle voci continuità e incisività. Prendete la scorsa ...lanazione

Riccardo Guarnieri smentisce il ritorno a Uomini e Donne: “Il mio presente è accanto ad un’altra persona”: Se Riccardo venisse a corteggiarmi a Uomini e Donne Ehm, guarda io non so proprio cosa dirti. Non sarebbe scioccante. Comunque ci siamo amati, è una cosa passata. Poi ogni tanto si riaprono dei ...tag24

UeD, story criptica di Riccardo Guernieri: frecciatina per Ida: “Il mio presente è accanto a un’altra persona alla quale tengo tantissimo, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato“. Poche ma incisive parole scritte su ...gossipetv