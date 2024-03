Riattivazione della faglie | l' analisi dell' Ingv del terremoto sul Vesuvio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gli eventi di relativamente forte intensità come quello avvenuto ieri sera sono molto rari e, probabilmente sono legati alla parziale e localediche interessano il basamento'edificio vulcanico. Lo spiega in una nota l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (). "Il- si legge - è un vulcano attivo e, come tutti i vulcani attivi, ha la sua sismicità caratteristica, connessa con la normale evoluzione del vulcano in un periodo di quiescenza come quello attuale. La sismicità delè totalmente indipendente da quella in atto ai Campi Flegrei, che è legata a una dinamica differente. Alattualmente si registrano centinaia di eventi sismici, generalmente di magnitudo molto bassa e non avvertiti dalla popolazione, a ...