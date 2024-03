Riassunto | Mainstay Medical annuncia la pubblicazione di risultati clinici che mettono a confronto i pazienti anziani con quelli giovani

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’efficacia di ReActiv8® Restorative Neurostimulation™ non mostra differenze statisticamente o clinicamente significative tra iDUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Holdings plc hato oggi ladi un’analisi congiunta di tre diversi studiche hanno valutato la sicurezza e l’efficacia della terapia con ReActiv8 dopo due anni indi varie età. L’analisi, pubblicata su Regional Anesthesia & Pain Medicine, ha coinvolto 261in studi concernenti ReActiv8-B, ReActiv8-C e PMCF; ihanno dimostrato che l’età non è un fattore determinante nell’utilizzo di ReActiv8 per il trattamento di ...