(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il dispositivo MX908 di 908viene impiegato in tutta Europa per il rilevamento e l’di tracce, promuovendo le relazioni con la NSPA (NATO Support Procurement Agency) e il progetto europeo DrugDetect BOSTON–(BUSINESS WIRE)– Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Contatti con i mediaKatie JohnstonPAN Communications per 908908@pancomm.com Contatti con gli investitoriCarrie MendivilIR@908.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Riassunto: Le agenzie europee adottano la tecnologia di identificazione delle sostanze chimiche di 908 Devices: Il dispositivo MX908 di 908 Devices viene impiegato in tutta Europa per il rilevamento e l'identificazione di tracce chimiche, promuovendo le relazioni ...01net

Riassunto: Chirantan “CJ” Desai nominato membro del consiglio di amministrazione di MSCI Inc.: NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, oggi ha annunciato la nomina, co ...informazione

Volo, 'ho un cuore fanciullo come Po in Kung Fu Panda': Dopo essere diventato maestro di kung fu zen e guerriero dragone, idolo popolare, capace di rendere fieri anche i suoi due papà, Po "ora deve fare un passo ulteriore per crescere. Ha già avuto il ...ansa