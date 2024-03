Riassunto | LatticeFlow AI nomina Milena Marinova e Jean-Luc Chatelain | affermati dirigenti in ambito IA | come membri del suo comitato consultivo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–apporterà una vasta esperienza e competenze nello sviluppo software e nel settore di IA, apprendimento automatico e IA generativa, grazie a oltre 15 anni di attività nel lancio di prodotti e soluzioni IA innovativi a livello globale. Di recente ha istituito l’AI Acceleration Studio a Microsoft e attualmente riveste la carica di suo vicepresidente. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Per le richieste dei media:media@.ai seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .