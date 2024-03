Renzi tenta la Pascale | vuole candidarla alle Europee per conquistare gli orfani del Cav

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francescapotrebbe candidarsi per il partito di MatteoElezioni. Senza scomodare Agatha Christie e gli indizi che, allacciati in sequenza fanno una prova, partono dalla Leopolda. Lain platea a catturare foto e interviste, con tanto di dichiarazioni piene di stima nei confronti del leader di Italia Viva. «Silvio considerava Matteo un genio: oggi lui è l’unico leader in campo capace di portare avanti il progetto di Berlusconi. Sarà lui il suo erede? Lo dirà solo il tempo, ma di– ha aggiunto la– mi convincono la tenacia, il coraggio, la passione e quella verve che difficilmente si incontra in politica» Per molti commentatori politici l’invito fa parte di un piano di ...