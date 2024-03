Renegade Nell | trailer per il period drama sull' emancipata protagonista della serie Disney+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lafarà il suo debutto in streaming a fine meseha diffuso in streaming ildiche racconta la storia di una giovane testarda di nomeche, dopo essere stata accusata di un omicidio che non ha commesso, si dà alla fuga. Creato dalla vincitrice del BAFTA Sally Wainwright (Happy Valley), lo show - in uscita il 29 marzo - ha tutte le carte in regola per essere un eccezionale dramma d'epoca'emancipazione femminile. Nel filmato, il pubblico viene introdotto al personaggio principale interpretato da Louisa Harland, che schiva, evita e tira un sacco di pugni con un'abilità quasi da supereroe. Ilmostra …