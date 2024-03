Regno Unito | stop ai farmaci bloccanti la pubertà per adolescenti trans | la decisione storica che fa discutere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In Inghilterra è stata presa ladi vietare agligender l’accesso aidella, che consentono di fermare (in modo reversibile) i cambiamenti fisici legati all’adolescenza, come lo sviluppo del seno o della barba, per coloro che sperimentano un’incongruenza tra il genere e il sesso assegnato alla nascita. La direttiva è stata presa in seguito alla pubblicazione di uno studio commissionato dall’NHS, il servizio sanitario nazionale inglese, che ha messo in discussione la sicurezza e l’efficacia clinica di queste terapie. «Non ci sono prove sufficienti»: è l’esito della ricerca guidata dalla dottoressa Hilary Cass. Pediatra ed esperta di bambini con disabilità, nel 2022 Cass è stata incaricata di condurre una revisione dei servizi di ...