Regionali Basilicata | Domenico Lacerenza candidato governatore del centrosinistra

Dopo la vittoria di Marco Marsilio in Abruzzo, il centrodestra pensa alle elezioni Regionali in Basilicata . “Con il candidato giusto vinceremo” . Lo dichiara ai nostri microfoni Fabio Roscani , ... (notizie)

Prosegue il dialogo tra Pd e M5s per le elezioni Regionali in Basilicata , dove l'idea è riproporre lo schema del campo largo. Dopo Angelo Chiarozzo spunta un nome nuovo sul tavolo, quello del ... (fanpage)

Sarà l’oculista Domenico Lacerenza il candidato governatore del campo largo di centrosinistra alle elezioni Regionali in Basilicata , in programma il 21 e 22 aprile. Lacerenza , 66 anni, è stato ... (ilfattoquotidiano)

Basilicata: Calenda, 'Pd abbia capacità di dire ogni tanto no a M5S': Così Carlo Calenda sulle Regionali in Basilicata a Metropolis sul sito di Repubblica. Roberto Speranza potrebbe essere il candidato "Roberto Speranza non ha nessuna intenzione. Ci abbiamo parlato, ...lagazzettadelmezzogiorno

Pd,M5S,Avs,+Eu,Lacerenza è il nostro candidato in Basilicata: "La formazione civica 'Basilicata Casa Comune', il Pd, il M5S, AVS e +Europa hanno chiesto di comune accordo al dottor Domenico Lacerenza - profilo di alto spessore professionale, già Direttore del ...ansa

Basilicata, l’oculista Lacerenza candidato di Pd e 5 stelle alle Regionali: c’è l’ok di Chiorazzo: Sarà l’oculista Domenico Lacerenza il candidato governatore del campo largo di centrosinistra alle elezioni Regionali in Basilicata, in programma il 21 e 22 aprile. Lacerenza, 66 anni, è stato primari ...ilfattoquotidiano