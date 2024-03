Regina Camilla | una Barbie rivela il suo look preferito

La regina Camilla ha preso parte a un evento a Buckingham Palace della Women of the World Foundation (Wow), di cui è presidente onoraria, in occasione delle celebrazioni per la Giornata ... (news.robadadonne)

Re Carlo III assente al Commonwealth Day invia un video “al meglio delle mie capacità”: come sta il sovrano: Re Carlo III d'Inghilterra ha saltato il Commonwealth Day. Per le celebrazioni ha registrato un video "al meglio delle mie capacità". Come sta ...notizie.virgilio

Uk, la Regina Camilla riceve in dono una Barbie ispirata a lei. FOTO: Non trattiene il sorriso la Regina Camilla. Durante l'evento a Buckingham Palace in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, ha ricevuto in dono una Barbie ispirata a ...tg24.sky

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: il presagio nefasto a Cheltenham: Da quando Carlo ha il cancro, Camilla ha preso le redini del Palazzo. Ma un altro evento nefasto si abbatte sulla Famiglia Reale.dilei