'Reenactment. Ricostituire il passato' di Cristian Rusu e Serban Savu

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (askanews) – L’Accademia di Romania in Roma apre le porte della sua Galleria d’Arte per portare per la prima volta al pubblico italiano, oltre che agli amanti dell’arte e della storia, la creazione monumentale “. Riconstituire il” (2016), degli artisti romeni. In sintonia con la ricerca dei due autori, l’opera riflette sull’idea di figura e figurazione e sul significato che ha oggi questo sistema espressivo. Essa ha come punto di partenza la realtà, colta nei diversi aspetti della vita quotidiana – lavoro, tempo libero, divertimento, sentimenti, natura – testimoniando le ricerche individuali dei due artisti sul rapporto tra contemporaneità e storia, ottenute adottando un approccio sintassi capace di evocare, in armonia ...