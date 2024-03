Recensioni false online | i ristoranti non ce la fanno più | Governo e parlamento mettano un freno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) C’è una grande differenza tra il diritto di critica e le offese o persino le falsità gratuite: è esattamente su questo punto che esercenti e avvocati stanno dibattendo per trovare un modo di difendersi non tanto dalle valutazioni negative, ma dai giudizi violenti che spesso si trasformano in vera e propria diffamazione. Ledi questo genere, stanno diventando un grosso problema pere alberghi che vengono presi di mira in questo modo vile non si sa se da concorrenti o dai classici haters. Non più, ma diffamazione Poco importa perché, per chi vive sul giudizio dei clienti, sono danni di reputazione che devastano l’attività. È per questo che molti di loro si sono rivolti agli avvocati presentando querele e denunce. Ma non è affatto facile, perché la giurisprudenza in questo ambito ...