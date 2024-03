Razzo giapponese esplode subito dopo il decollo | il VIDEO

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nella giornata di mercoledì 13 marzo, il Giappone ha assistito a un evento non previsto. IlKairos, progettato e sviluppato dall’azienda privata Space One, è esploso appena cinque secondi…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.

Spazio, Razzo privato esplode dopo lancio in Giappone: il video dell'incidente: È esploso poco dopo il lancio un Razzo che doveva diventare il primo del settore privato giapponese a mandare in orbita un satellite. Kairos, questo il nome del Razzo vettore, come si vede nelle immag ...lanuovasardegna

