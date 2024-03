Ravenna pallanuoto rinasce Ora derby salvezza a Bologna

(Di mercoledì 13 marzo 2024)10 Team Marche Moie 7: Natalino, Cimatti, Amore, Merlo (2), Giulianini (1), Baroncelli, Bandini (1), Valentini (1), Ciccone (5), Ponti, Caputi, Agatensi, Siboni. All.: Cukic. MOIE: Trillini, Marasca (2), Campanelli, Latini, Scaccia, Cesaretti, Bartolucci, Nicolini (1), Cascia (3), Francella, Fabbri (1), Cacciamanni, Morigi. All.: Catena. Arbitro: Stefano Buscaroli Torna alla vittoria lasuperando il Team Marche Moie, riscattando così le due sconfitte consecutive rimediate nelle precedenti giornate. Il match viaggia sempre sul filo dell’equilibrio e si è deciso soltanto nell’ultimo quarto. "Sapevamo che questa gara sarebbe stata difficile – afferma coach Vladimir Cukic - , ma siamo riusciti ad adattarci alla situazione ed al gioco dei nostri ...

