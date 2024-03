Raudazzo | a soli 21 decide di candidarsi nel suo piccolo paese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLETTERA APERTA DI UN GIOVANISSIMO CANDIDATO: “Sono Nicola Antonio Raduazzo, ho ventun anni e – come preannunciato nel titolo – ho deciso di candidarmi alle elezioni amministrative del mio: San Sossio Baronia (AV). Per alcuni a quest’età dovrei pensare ad altro ma il mio rigore morale ed il legame con il mio, con l’amata Irpinia, hanno portato ad occuparmi ben presto di questa “giungla” che chiamiamo politica; però con l’obiettivo di fare la differenza. Da diversi anni milito in Fratelli d’Italia Avellino, nonché nell’organizzazione giovanile, Gioventù Nazionale, di cui ad oggi ne sono il Vicepresidente Provinciale; anche nel sistema associativo universitario – sono uno studente della facoltà di lettere classiche presso l’Università degli Studi di Salerno – seguo le dinamiche del partito, tramite Azione ...