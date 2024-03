Rapinano una gioielleria e un compro oro a Brescia | arrestate 3 persone e altre 7 indagate

A GRASSOBBIO. I carabinieri di Seriate hanno tratto in arresto una donna , 33enne originaria di Roma, per il reato di rapina in concorso e deferito in stato di libertà il suo complice, un 28enne ... (ecodibergamo)

Una serata tra amici si è trasformata in un incubo per due uomini che sono stati avvinati da tre malviventi che li hanno costretti con la forza ad abbandonare l’auto a bordo della quale ... (ilcorrieredellacitta)

Calci e pugni per rapinare un uomo del cellulare, due arresti: Un 31enne e un 22enne avevano anche della droga e si sono ribellati ai carabinieri. Il giudice dispone solo l'obbligo di firma ...lanazione

Rapina aggravata e scippi, giovane arrestato a Loano dai carabinieri: Il 23enne, rintracciato e arrestato la scorsa notte nel Comune di Loano, è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio, indagato per una rapina aggravata e quattro episodi di scippo messi a ...ilsecoloxix

Botte per una bici da 3mila euro: architetto li accusa, ma erano alla festa: PALERMO – Per strappargli via la bicicletta un architetto venne aggredito a calci e pugni. Non sono stati i due imputati, però. Il Tribunale presieduto da Bruno Fasciana ha assolto Antonino e Nunzio ...livesicilia