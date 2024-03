Ramadan | Israele annuncia restrizioni alla Spianata delle Moschee | vietato l' ingresso a uomini under 55 e donne under 50

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il periodo delper il mondo musulmano é più di un semplice modo per esercitare la propria fede religiosa: è anche un modo per riunirsi e compattarsi. Per i palestinesi ildi quest'anno é invece un momento molto drammatico, dove di ora in ora sale la tensione con le forze di polizia i