Rally Pucci Grossi fuori al ‘Città di Foligno’

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Con ilCittà di Foligno è scattato il Campionato ItalianoTerra. Vittoria per il finlandese Heikkila, Toyota Yaris, quattordicesimo su Skoda Fabia R5 il sammarinese Jader Vagnini. È denso di recriminazioni, il primo resoconto stagionale di Angelo. Il venticinquenne pilota riminese si è visto costretto al ritiro nel corso della quarta prova speciale. A causare l’abbandono della competizione è stato il fatale impatto della ruota anteriore destra della Skoda Fabia Evo2 con un ceppo d’albero, affiorato a bordo strada a causa del ripetuto passaggio delle vetture e scarsamente visibile. Nel parallelostorico, valido per il Campionato ItalianoStorici Terra, secondo posto assoluto del sammarinese Nemo Mazza, primo di gruppo e ...

