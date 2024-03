RaiNews24 | altro che Pillole di Poesia! «Affanc*lo» è la terza figuraccia in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 13 marzo 2024)torna a far discutere. Dopo le ultime polemiche che hanno interessato il Direttore della testata, Paolo Petrecca, ieri è andata in onda una clamorosa gaffe durante la rubrica quotidianadi. La protagonista è Luce Cardinale, che mentre legge “La strada non presa” del poeta e drammaturgo statunitense Robert Frost, si lascia andare ad un sonoro vaffa. “! Scusate, perché ho saltato una riga” dice, prima di riprendere la lettura della. Un inciampo che può capitare (la stessa Cardinale ha sorriso per l’errore) ma cheha evidentemente trasmesso per errore, mandando in onda la versione della clip non editata. Rai. Veredi. pic.twitter.com/tipSaAqwQp — Maurizio ...