Rai | Ruotolo-Graziano Pd | ' cambiare governance per garantire indipendenza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar (Adnkronos) - “Ce lo chiede anche l'Europa. Dobbiamoladella Rai. Con l'approvazione del Parlamento di Strasburgo dell'European Media Freedom Act non ci sono più scuse". Lo dichiarano Sandro, responsabile Informazione del Partito democratico, e Stefano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai. “Ci sono proposte di legge -aggiungono- già depositate alle Camere, ma siamo pronti come Partito Democratico a discuterne con le altre opposizioni e a confrontarci con il governo. Dobbiamol'del servizio pubblico della Rai dalla politica. Dobbiamo discutere e approvare in Parlamento anche mission e fonti di finanziamento del servizio pubblico”.