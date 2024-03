Rai | le paure di Pd e M5S Così slitta il Cda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Rai guarda alle Europee. Saranno mesi intensi, i prossimi, in casa tv di Stato. Dopo la partenza dei palinsesti estivi l'attenzione si focalizzerà altrove. Sul nuovo assetto che, per la governace dirigenziale, andrà a delinearsi. All'orizzonte, subito dopo le Elezioni Europee, la composizione del nuovo cda. Non scontata tantomeno banale questa tempistica: dalla sponda grillina, in verità, avevano provato ad accelerare i tempi e chiudere la pratica entro, al massimo, il 20 maggio. Questo avrebbe presupposto che, nel giro di qualche giorno, la Camera avesse avviato il bando e quindi l'iter burocratico per la presentazione dei curriculum da parte dei nuovi aspiranti consiglieri. Niente da fare: nulla si muoverà prima del 25 marzo. Il calcolo è presto fatto: l'Aula potrebbe iniziare a votare i nuovi membri del cda non prima del 25 maggio. Praticamente impossibile, con la pausa dei ...