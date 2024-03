Raggiro camuffato da amore Condannata quarantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Raggirò un sessantenne,a 3 anni e 8 mesi di reclusione una donna di 48 anni. Durante il processo è emerso che dietro l’folle tra Simona Brandolese, 48 anni e un uomo di 60 anni, residente alla periferia del capoluogo, c’era un interesse: impadronirsi del suo patrimonio. Ma la donna non ha fatto i conti con l’assistente sociale che tra il 2016 e il 2018 seguivano il sessantenne, ritenuto una persona fragile dopo la perdita dei genitori. Infatti i servizi sociali riscontrarono anomalie sui conti bancari dell’uomo e segnalarono il caso alla questura di Lecco. Accusata di tentata estorsione, la donna fu assolta. Ma il giudice rinviò gli atti alla Procura chiedendo di indagare per circonvenzione di incapace. Così Simona B. venne rinviata a giudizio per la seconda volta, davanti a un nuovo giudice, Martina Beggio. Durante il processo è ...