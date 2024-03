Raf | chi è la moglie Gabriella Labate e la malattia rara | “È stato un incubo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un matrimonio,e due figli, una carriera ormai affermata, Raf non avrebbe potuto chiedere di meglio alla vita, tuttavia gli ultimi anni non sono sempre stati facili. Raf sposato dal 1996 con la, nel recente passato ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute Nel suo racconto la donna riferisce di essere passata attraverso la difficile diagnosi di una «patologia rarissima scoperta la mattina di un giorno qualunque». Alla showgirl è stata diagnosticata una trombosi alla vena cava, ovvero, la vena che va diretta nel cuore. Tutto è iniziato, quasi per caso, una mattina di quattro anni fa, quando si è trovata ad «affrontare un gravissimo problema di salute». «Prima ero a mettere le mele nel carrello e poco dopo ero a guardare il niente attraverso il vetro dell’ambulanza con la ...