Quinto appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo per la rassegna teatrale Z Generation

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – meets Theatre. Domenica 17 marzo, con inizio alle ore 17:30, la giovane compagnia Fettarappa/Guerrieri porterà in scena “La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo”, scritto e diretto da Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri, assistente alla regia Giulia Bartolini, con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri e con il contributo intellettuale di Christian Raimo. Una produzione Sardegna– Agidi con il sostegno di Armunia, Spazio Zut, Circuito Claps, Officine della Cultura e il ringraziamento a Carrozzerie n.o.t.. La Sparanoia è il grido perforante che muore in gola, è la voce di chi non ha voce, è il megafono del ruggito addomesticato, della rabbia scolarizzata che ha imparato a dare del lei. La Sparanoia è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da ...